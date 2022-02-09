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15 марта, 19:03 • 105861 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141247 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122138 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115746 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104146 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101141 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91671 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123193 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании

В Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании

Киев • УНН

 • 18023 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В высотном здании в центре Абу-Даби произошли два мощных взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.

Детали

Управление гражданской обороны Абу-Даби сообщило, что пожар был вызван взрывом газового баллона в здании на улице Хамдан.

Как отмечается, никто не пострадал, и пожар находится под контролем.

Напомним

Сирийская зенитная ракета взорвалась над Израилем.

#ابوظبيالانpic.twitter.com/BTCC0LTAfS

— ساعة الصفر (@zero_hour2020)February 8, 2022

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