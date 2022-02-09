В Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В высотном здании в центре Абу-Даби произошли два мощных взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.
Детали
Управление гражданской обороны Абу-Даби сообщило, что пожар был вызван взрывом газового баллона в здании на улице Хамдан.
Как отмечается, никто не пострадал, и пожар находится под контролем.
Напомним
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#ابوظبيالانpic.twitter.com/BTCC0LTAfS— ساعة الصفر (@zero_hour2020)February 8, 2022