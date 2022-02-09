В Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У висотній будівлі в центрі Абу-Дабі сталися два потужні вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.
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Управління цивільної оборони Абу-Дабі повідомило, що пожежа була викликана вибухом газового балона у будівлі на вулиці Хамдан.
Як зазначається, ніхто не постраждав, і пожежа перебуває під контролем.
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#ابوظبي الان pic.twitter.com/BTCC0LTAfS— ساعة الصفر (@zero_hour2020) February 8, 2022