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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62235 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

В Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі

В Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі

Київ • УНН

 • 18027 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У висотній будівлі в центрі Абу-Дабі сталися два потужні вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.

Деталі

Управління цивільної оборони Абу-Дабі повідомило, що пожежа була викликана вибухом газового балона у будівлі на вулиці Хамдан.

Як зазначається, ніхто не постраждав, і пожежа перебуває під контролем.

Нагадаємо 

Сирійська зенітна ракета вибухнула над Ізраїлем.

#ابوظبي الان pic.twitter.com/BTCC0LTAfS

— ساعة الصفر (@zero_hour2020) February 8, 2022

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