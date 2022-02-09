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Шахед-136

Сирійська зенітна ракета вибухнула над Ізраїлем

Сирійська зенітна ракета вибухнула над Ізраїлем

Київ • УНН

 • 42440 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Випущена з Сирії зенітна ракета, вибухнула в повітрі над північним Ізраїлем після півночі у вівторок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Місцеві заявили, що чули вибух в районі міста Умм-ель-Фахм. Там спрацювали попереджувальні сирени. Повідомлень про жертви не надходило.

“Зафіксовано пуск з сирійської території в бік Ізраїлю. Ракета вибухнула в повітрі, тому необхідності в перехопленні не було”, — заявили в Армії оборони Ізраїлю.

За даними організації “рятувальники без кордонів”, єврейської аварійно-рятувальної служби, що діє на Західному березі, ракета приземлилася недалеко від застави поселення Гомеш, викликавши невелику пожежу.

Сирени прозвучали через кілька хвилин після того, як сирійське державне ЗМІ повідомило, що засоби ППО атакували “ворожі цілі” біля Дамаска.

У відповідь Ізраїль уразив декілька сирійських зенітних комплексів. До них відносяться “сирійські радари та зенітні батареї, які запустили ракети літаками ВПС Ізраїлю”.

Нагадаємо 

Ізраїльські сили знищили трьох ймовірних бойовиків на Західному березі.

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