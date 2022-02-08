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Ізраїльські сили знищили трьох ймовірних бойовиків на Західному березі

Ізраїльські сили знищили трьох ймовірних бойовиків на Західному березі

Київ • УНН

 • 14644 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ізраїль заявляє, що у вівторок сили безпеки вбили трьох палестинських бойовиків в окупованому місті Наблус на Західному березі, які відповідають за недавні обстріли. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Служба внутрішньої безпеки Шабак спочатку заявила, що їх було вбито в ході "зіткнення", але пізніше поліція визнала, що хоча чоловіки мали два автомати, вони не стріляли в них.

"Під час затримання вони намагалися відкрити вогонь та були нейтралізовані, - заявили у поліції.

Трьох вбитих пов'язують з партією "Фатх" президента Палестини Махмуда Аббаса.

"Фатх" назвала вбитих чоловіків "героїчними мучениками" та поклялася помститися.

Палестинська адміністрація, яка керує частинами окупованого Західного берега, засудила стрілянину по трьох чоловіках і закликала до міжнародного розслідування.

Доповнення

Палестинці та правозахисні групи часто звинувачують Ізраїль у застосуванні надмірної сили та вбивстві нападників, яких можна було б безпечно затримати. Ізраїль заявляє, що його сили прагнуть уникнути непотрібних втрат, але мають ухвалювати рішення за секунди у небезпечних ситуаціях.

В останні тижні палестинці на Західному березі вчинили низку нападів із ножовим пораненням та стріляниною. У грудні біля аванпосту поселення було застрелено ізраїльського поселенця. За кілька днів Ізраїль заарештував чотирьох підозрюваних у цій стрільбі.

Поселенці також нещодавно вчинили низку нападів на палестинців та ізраїльських активістів, внаслідок яких було поранено та пошкоджено майно, але ніхто не загинув.

Довідка

Ізраїль захопив Західний берег під час близькосхідної війни 1967 року, і палестинці хочуть, щоб він став основною частиною їхньої майбутньої держави. На території проживає близько 500 000 єврейських поселенців, а також понад 2,5 мільйона палестинців.

Палестинці розглядають поселення як головну перешкоду на шляху до миру, а більшість міжнародного співтовариства вважає їх незаконними. Ізраїль розглядає Західний берег як біблійний та історичний центр єврейського народу.

Мирні переговори зайшли в глухий кут більше десяти років тому, але Палестина та Ізраїль співпрацюють з питань безпеки та інших питань.

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