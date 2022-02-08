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Израильские силы уничтожили трех предполагаемых боевиков на Западном берегу

Израильские силы уничтожили трех предполагаемых боевиков на Западном берегу

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Израиль заявляет, что во вторник силы безопасности убили трех палестинских боевиков в оккупированном городе Наблус на Западном берегу, которые отвечают за недавние обстрелы. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Служба внутренней безопасности Шабак сначала заявила, что их было убито в ходе "столкновения", но позже полиция признала, что хотя мужчины имели два автомата, они не стреляли в них.

"Во время задержания они пытались открыть огонь и были нейтрализованы, - заявили в полиции.

Трех убитых связывают с партией "Фатх" президента Палестины Махмуда Аббаса.

"Фатх" назвала убитых мужчин "героическими мучениками" и поклялась отомстить.

Палестинская администрация, которая руководит частями оккупированного Западного берега, осудила стрельбу по трем мужчинам и призвала к международному расследованию.

Дополнение

Палестинцы и правозащитные группы часто обвиняют Израиль в применении чрезмерной силы и убийстве нападающих, которых можно было бы безопасно задержать. Израиль заявляет, что его силы стремятся избежать ненужных потерь, но должны принимать решения за секунды в опасных ситуациях.

В последние недели палестинцы на Западном берегу совершили ряд нападений с ножевым ранением и стрельбой. В декабре возле аванпоста поселения был застрелен израильский поселенец. За несколько дней Израиль арестовал четырех подозреваемых в этой стрельбе.

Поселенцы также недавно совершили ряд нападений на палестинцев и израильских активистов, в результате которых было ранено и повреждено имущество, но никто не погиб.

Справка

Израиль захватил Западный берег во время ближневосточной войны 1967 года, и палестинцы хотят, чтобы он стал основной частью их будущего государства. На территории проживает около 500 000 еврейских поселенцев, а также более 2,5 миллиона палестинцев.

Палестинцы рассматривают поселения как главное препятствие на пути к миру, а большая часть международного сообщества считает их незаконными. Израиль рассматривает Западный берег как библейский и исторический центр еврейского народа.

Мирные переговоры зашли в тупик более десяти лет назад, но Палестина и Израиль сотрудничают по вопросам безопасности и других вопросов.

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