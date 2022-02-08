Израильские силы уничтожили трех предполагаемых боевиков на Западном берегу

Детали

Служба внутренней безопасности Шабак сначала заявила, что их было убито в ходе "столкновения", но позже полиция признала, что хотя мужчины имели два автомата, они не стреляли в них.

"Во время задержания они пытались открыть огонь и были нейтрализованы, - заявили в полиции.

Трех убитых связывают с партией "Фатх" президента Палестины Махмуда Аббаса.

"Фатх" назвала убитых мужчин "героическими мучениками" и поклялась отомстить.

Палестинская администрация, которая руководит частями оккупированного Западного берега, осудила стрельбу по трем мужчинам и призвала к международному расследованию.

Дополнение

Палестинцы и правозащитные группы часто обвиняют Израиль в применении чрезмерной силы и убийстве нападающих, которых можно было бы безопасно задержать. Израиль заявляет, что его силы стремятся избежать ненужных потерь, но должны принимать решения за секунды в опасных ситуациях.

В последние недели палестинцы на Западном берегу совершили ряд нападений с ножевым ранением и стрельбой. В декабре возле аванпоста поселения был застрелен израильский поселенец. За несколько дней Израиль арестовал четырех подозреваемых в этой стрельбе.

Поселенцы также недавно совершили ряд нападений на палестинцев и израильских активистов, в результате которых было ранено и повреждено имущество, но никто не погиб.

Справка

Израиль захватил Западный берег во время ближневосточной войны 1967 года, и палестинцы хотят, чтобы он стал основной частью их будущего государства. На территории проживает около 500 000 еврейских поселенцев, а также более 2,5 миллиона палестинцев.

Палестинцы рассматривают поселения как главное препятствие на пути к миру, а большая часть международного сообщества считает их незаконными. Израиль рассматривает Западный берег как библейский и исторический центр еврейского народа.

Мирные переговоры зашли в тупик более десяти лет назад, но Палестина и Израиль сотрудничают по вопросам безопасности и других вопросов.