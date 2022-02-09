Сирийская зенитная ракета взорвалась над Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Выпущенная из Сирии зенитная ракета взорвалась в воздухе над северным Израилем после полуночи во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Местные заявили, что слышали взрыв в районе города Умм-эль-Фахм. Там сработали предупредительные сирены. Сообщений о жертвах не поступало.
“Зафиксирован пуск с сирийской территории в сторону Израиля. Ракета взорвалась в воздухе, поэтому необходимости в перехвате не было”, — заявили в Армии обороны Израиля.
По данным организации “спасатели без границ”, еврейской аварийно-спасательной службы, действующее на Западном берегу, ракета приземлилась недалеко от залога поселения Гомеш, вызвав небольшой пожар.
Сирены прозвучали через несколько минут после того, как сирийское государственное СМИ сообщило, что средства ПВО атаковали “вражеские цели” у Дамаска.
В ответ Израиль поразил несколько сирийских зенитных комплексов. К ним относятся “сирийские радары и зенитные батареи, которые запустили ракеты самолетами ВВС Израиля”.
Напомним
Израильские силы уничтожили троих предполагаемых боевиков на Западном берегу.