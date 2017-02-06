В.Аброськин: уголовное производство относительно конфликта в Бахмуте не открывалось

"Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжается проверка. Никакого уголовного производства по факту причинения полицейскому телесных повреждений в Бахмуте нет", - сказал В.Аброськин.



Как отмечается, сотрудник Бахмутского отдела полиции получил телесные повреждения в результате конфликта 4 февраля на блокпосту в Бахмуте, когда группа людей, которая участвует в блокировании железнодорожного пути, пыталась помешать проверке их автомобиля. Тогда сотрудниками полиции на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых был обнаружен карабин СКС.

"По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу", - добавили в полиции.

Напомним, ранее источник в правоохранительных структурах сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту избиения нардепом полицейского в Бахмуте.