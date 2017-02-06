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В.Аброськін: кримінальне провадження щодо конфлікту у Бахмуті не відкривалося

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. За фактом конфліктної ситуації у Бахмуті на Донеччині триває перевірка, кримінальне провадження не відкривалося. Так ситуацію з нанесенням тілесних ушкоджень співробітнику Бахмутського відділу поліції прокоментував очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу відділу комунікації поліції
Донецької області.

В.Аброськін: кримінальне провадження щодо конфлікту у Бахмуті не відкривалося

"Інформація про подію зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка. Ніякого кримінального провадження за фактом спричинення поліцейському тілесних ушкоджень у Бахмуті не існує", - сказав В.Аброськін.

Як зазначається, співробітник Бахмутського відділу поліції отримав тілесні ушкодження в результаті конфлікту 4 лютого на блокпосту в Бахмуті, коли група людей, які беруть участь у блокуванні залізничної колії, намагалася перешкодити перевірці їхнього автомобілю. Тоді співробітниками поліції на блокпості був зупинений автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС.

"Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу. В результаті працівник поліції отримав забій грудної клітини та звернувся до лікарні", - додали у поліції.

Нагадаємо, раніше джерело у правоохоронних структурах повідомило, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття нардепом поліцейського у Бахмуті.

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