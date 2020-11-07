В 39 лет: швед Ибрагимович назван лучшим игроком месяца Серии А

В двух поединках предыдущего месяца в Серии А 39-летний ветеран оформил по дублю в ворота "Интера" и "Ромы".

Златану вручат награду 8 ноября, перед матчем "Милан" - "Верона".

В этом сезоне 39-летний форвард провел 4 матча, забил 7 мячей и отдал 1 ассист в чемпионате Италии. "Милан" Златана Ибрагимовича единолично занимает первое место в Серии А.

Кроме того добавим, "Милан" после шести сыгранных матчей в Серии А лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков.