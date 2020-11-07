В 39 років: шведа Ібрагімовича названо найкращим гравцем місяця Серії А

У двох поєдинках попереднього місяця в Серії А 39-річний ветеран оформив по дублю у ворота “Інтера” та “Роми”.

Златану вручать нагороду 8 листопада, перед матчем “Мілан” — “Верона”.

У цьому сезоні 39-річний форвард провів 4 матчі, забив 7 м’ячів і віддав 1 асист у чемпіонаті Італії. “Мілан” Златана Ібрагімовича одноосібно займає першу сходинку в Серії А.

Крім того додамо, “Мілан” після шести зіграних матчів в Серії А лідирує в турнірній таблиці, набравши 16 очок.