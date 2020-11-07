В 39 років: шведа Ібрагімовича названо найкращим гравцем місяця Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Форвард італійського "Мілану" Златан Ібрагімович став найкращим гравцем чемпіонату Італії за підсумками місяця жовтня, інформує УНН з посиланням на сайт Серії А.
У двох поєдинках попереднього місяця в Серії А 39-річний ветеран оформив по дублю у ворота “Інтера” та “Роми”.
Златану вручать нагороду 8 листопада, перед матчем “Мілан” — “Верона”.
У цьому сезоні 39-річний форвард провів 4 матчі, забив 7 м’ячів і віддав 1 асист у чемпіонаті Італії. “Мілан” Златана Ібрагімовича одноосібно займає першу сходинку в Серії А.
Крім того додамо, “Мілан” після шести зіграних матчів в Серії А лідирує в турнірній таблиці, набравши 16 очок.