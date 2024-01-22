В 2023 году более 10 тысяч украинцев получили гранты на собственное дело

В прошлом 2023 году более 10 тысяч украинцев получили гранты от государства на старт или развитие бизнеса по программе "Власна справа". Об этом сообщили в Минэкономики, передает УНН.

Всего в прошлом году положительное решение о предоставлении гранта получили более 10 тысяч украинцев на 2,4 млрд грн. С начала действия программы в июле 2022 года имеем уже 13,5 тысяч грантополучателей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует в целом 3 млрд грн. Благодаря этим грантам открылись тысячи новых предприятий, еще вдвое больше компаний масштабируют свой бизнес, создано более 25 тысяч рабочих мест - отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Детали

Также уже определены 359 победителей последней в 2023 году волны подачи заявлений на микрогранты по программе "Власна справа". Они получат от государства 86,5 млн гривен на старт или расширение бизнеса.

Среди получателей микрогрантов 57% женщин и 43% мужчин. 70% из них имеют высшее образование. Больше всего грантополучателей из Львовской, Винницкой и Киевской областей. Подавляющее большинство из них планируют потратить средства на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Кроме того известно, что самыми популярными сферами, в которых будут работать победители являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, временное размещение и организация питания и перерабатывающая промышленность.

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