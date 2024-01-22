В 2023 році понад 10 тисяч українців отримали гранти на власну справу

В минулому 2023 році понад 10 тисяч українців отримали гранти від держави на старт або розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". Про це повідомили в Мінекономіки, передає УНН.

Загалом у минулому році позитивне рішення про надання гранту отримали понад 10 тисяч українців на 2,4 млрд грн. Від початку дії програми в липні 2022 року маємо вже 13,5 тисяч грантоотримувачів, в розвиток бізнесу яких держава інвестує загалом 3 млрд грн. Завдяки цим грантам відкрились тисячі нових підприємств, ще вдвічі більше компаній масштабують свій бізнес, створено понад 25 тисяч робочих місць - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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Також вже визначені 359 переможців останньої у 2023 році хвилі подачі заяв на мікрогранти за програмою "Власна справа". Вони отримають від держави 86,5 млн гривень на старт або розширення бізнесу.

Серед отримувачів мікрогрантів 57% жінок і 43% чоловіків. 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської, Вінницькоїта Київської областей. Переважна більшість із них планують витратити кошти на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Крім того відомо, що найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, тимчасове розміщування й організація харчування та переробна промисловість.

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