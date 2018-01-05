На Донбассе разминировано почти 26 тысяч гектаров земли - Минобороны

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 34975 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 83578 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 102731 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 116265 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 137262 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 156754 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 120597 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138071 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189392 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290026 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
75%
Популярные новости

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 67094 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 233821 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 58094 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 176900 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 35015 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 177230 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 234167 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 440189 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 394186 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 478914 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 24116 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 24189 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 35256 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 58318 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 67319 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

На Донбассе разминировано почти 26 тысяч гектаров земли - Минобороны

Киев • УНН

 • 10610 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Согласно плану мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год, были обследованы почти 26 тысяч гектаров земли.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает УНН.

На Донбассе разминировано почти 26 тысяч гектаров земли - Минобороны

"По состоянию на 1 января 2018 группы разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли мероприятия по разминированию на территории почти 26 000 гектаров. Удалось обезвредить и уничтожить около 326 000 взрывоопасных предметов", - рассказали в пресс-службе.

В частности, группы разминирования Вооруженных Сил Украины работали на территории 3632 гектаров, где им удалось обезвредить и уничтожить более 177 500 взрывоопасных предметов. Также очищено более 1100 километров дорог и почти 18 километров железнодорожных путей. Всего было проверено 106 объектов.

Под общей координацией Министерства обороны Украины к выполнению упомянутого плана также привлекались неправительственные организации, которые на протяжении прошлого года участвовали в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и обнаружено 528 взрывоопасных предметов.

Напомним, согласно общей директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины сформирован единый орган управления медицинским обеспечением, а именно Главное военно-медицинское управление.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.32
Bitcoin
$78,479.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,980.69
Ethereum
$1,556.31