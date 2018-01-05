На Донбассе разминировано почти 26 тысяч гектаров земли - Минобороны

"По состоянию на 1 января 2018 группы разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли мероприятия по разминированию на территории почти 26 000 гектаров. Удалось обезвредить и уничтожить около 326 000 взрывоопасных предметов", - рассказали в пресс-службе.

В частности, группы разминирования Вооруженных Сил Украины работали на территории 3632 гектаров, где им удалось обезвредить и уничтожить более 177 500 взрывоопасных предметов. Также очищено более 1100 километров дорог и почти 18 километров железнодорожных путей. Всего было проверено 106 объектов.

Под общей координацией Министерства обороны Украины к выполнению упомянутого плана также привлекались неправительственные организации, которые на протяжении прошлого года участвовали в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и обнаружено 528 взрывоопасных предметов.

Напомним, согласно общей директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины сформирован единый орган управления медицинским обеспечением, а именно Главное военно-медицинское управление.



