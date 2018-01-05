На Донбасі розміновано майже 26 тисяч гектарів землі – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Згідно з планом заходів з організації робіт гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей на 2017 рік, було обстежено майже 26 тисяч гектарів землі.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України, передає УНН.
"Станом на 1 січня 2018 року групи розмінування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали заходи з розмінування на території майже 26 тисяч гектарів. Вдалося знешкодити і знищити близько 326 тисяч вибухонебезпечних предметів", - розповіли в прес-службі.
Зокрема, групи розмінування Збройних Сил України працювали на території 3632 гектари, де їм вдалося знешкодити і знищити понад 177,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також очищено понад 1100 кілометрів доріг та майже 18 кілометрів залізничних колій. Загалом було перевірено 106 об’єктів.
Під загальною координацією Міністерства оборони України до виконання згаданого плану також залучалися неурядові організації, які впродовж минулого року брали участь у роботах з розмінування на 47 ділянках загальною площею 640 гектарів. Завдяки такій допомозі очищено понад 130 гектарів території і виявлено 528 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, відповідно до спільної Директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України сформовано єдиний орган управління медичним забезпеченням, а саме Головне військово-медичне управління.