В 16-м армейском корпусе опровергли фейк рф о "котле" под Великим Бурлуком
Киев • УНН
Российская пропаганда распространяет фейки об окружении на Харьковщине, но украинские военные опровергают эту информацию. Враг использует тактику малых групп для создания иллюзии успехов.
Заявления российской стороны о якобы образовании "котла" в районе Великого Бурлука на Харьковщине не соответствуют действительности. Российские военные используют тактику инфильтрации малыми группами для создания пропагандистской картинки, но о контроле над территорией речи не идет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу 16 армейского корпуса.
Детали
В корпусе отметили, что в последнее время российская пропаганда активизировала информационную кампанию на Волчанском направлении, пытаясь создать иллюзию значительных успехов на фронте.
Именно сейчас такая информационно-пропагандистская кампания разворачивается на Волчанском направлении. Своими фейковыми "медийными победами" противник пытается создать иллюзию угрозы образования очередного "котла" в районе Великого Бурлука
Военные пояснили, что отдельные солдаты РФ действительно могут проникать на несколько километров вглубь украинской обороны, однако они не контролируют территорию.
Тактика малых пехотных групп позволяет отдельным солдатам ВС РФ инфильтроваться вглубь на несколько километров, где они прячутся в лесах. Ни о каком контроле территории речи не идет. Их задача - ожидать подкрепления, а факт пребывания отдельных военнослужащих РФ используется командованием ВС РФ в пропагандистских целях
По информации украинских военных, командование 44-го армейского корпуса ВС РФ сформировало специальные группы, которые должны проникать в тыл, избегать боев и устанавливать российские флаги для создания иллюзии захвата территории.
Также в корпусе сообщили, что с 14 по 24 июля на участке от Зыбиного до Дегтярного российские войска потеряли 94 военнослужащих убитыми и 69 ранеными. Кроме того, было уничтожено 23 единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем, а также поражено четыре танка.
В пресс-службе подчеркнули, что потерь позиций украинские подразделения не допустили и продолжают вести маневренную оборону.
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