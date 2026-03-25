Уже 18 пострадавших от атаки РФ на центр Винницы - новые кадры последствий
Киев • УНН
В результате ударов пяти БПЛА повреждены 42 дома и погиб мужчина. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, ликвидация последствий уже завершена.
Число пострадавших в результате атаки РФ на Винницу 24 марта увеличилось до 18, сообщила в среду глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram, пишет УНН.
Число пострадавших в Винницкой области возросло до 18. Двое раненых остаются в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести.
Подробности
Как отметила глава ОВА, известно о повреждении 35 частных домов, 7 многоквартирных и еще четырех домов в местах общего пользования. Один частный дом уничтожен полностью, два имеют значительные повреждения. В остальных - взрывными волнами и обломками выбиты окна, повреждены крыши, двери и фасады.
Ликвидация последствий на всех местах попаданий, по ее словам, завершена.
Дополнение
Как сообщили в Винницкой областной прокуратуре, около 17:00 24 марта войска РФ атаковали беспилотниками центр Винницы. Зафиксировано 5 ударов БПЛА по гражданским объектам.
В результате попадания повреждены две многоэтажки и десяток частных домов, три – практически разрушены до основания. Погиб 59-летний мужчина. Было известно о 13 раненых людях.