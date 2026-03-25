Уже 18 постраждалих від атаки рф на центр Вінниці - нові кадри наслідків

13:57 • 5874 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
13:06 • 12376 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
10:45 • 23335 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
09:00 • 39678 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 62749 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 54827 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 54676 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 54278 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 38162 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
24 березня, 14:12 • 34000 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Популярнi новини
Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ25 березня, 05:05 • 24374 перегляди
США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни25 березня, 05:22 • 22639 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 43910 перегляди
У Латвію та Естонію залетіли дрони25 березня, 08:33 • 32740 перегляди
Мінус 34% стратегічної авіації та понад 2250 танків рф - найуспішніші операції СБУ під час війни10:00 • 18076 перегляди
Публікації
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"13:57 • 5878 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
13:06 • 12381 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto12:01 • 12670 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів11:24 • 14495 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути11:09 • 15720 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою12:24 • 8312 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 44116 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 28021 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 58097 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 58549 перегляди
Уже 18 постраждалих від атаки рф на центр Вінниці - нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 5446 перегляди

Внаслідок ударів п'яти БПЛА пошкоджено 42 будинки та загинув чоловік. Двоє поранених перебувають у важкому стані, ліквідацію наслідків уже завершено.

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Вінницю 24 березня збільшилася до 18, повідомила у середу голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих на Вінниччині зросла до 18. Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо - у стані середньої тяжкості

- написала Заболотна.

Деталі

Як зазначила голова ОВА, відомо про пошкодження 35 приватних будинків, 7 багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування. Один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження. В інших - вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

Ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань, з її слів, завершено.

Доповнення

Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, близько 17:00 24 березня війська рф атакували безпілотниками середмістя Вінниці. Зафіксовано 5 ударів БПЛА по цивільних об’єктах.

Внаслідок влучання пошкоджено дві багатоповерхівки та десяток приватних будинків, три – практично зруйновані вщент. Загинув 59-річний чоловік. Було відомо про 13 поранених людей.

Юлія Шрамко

