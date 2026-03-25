Уже 18 постраждалих від атаки рф на центр Вінниці - нові кадри наслідків

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Вінницю 24 березня збільшилася до 18, повідомила у середу голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих на Вінниччині зросла до 18. Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо - у стані середньої тяжкості - написала Заболотна.

Деталі

Як зазначила голова ОВА, відомо про пошкодження 35 приватних будинків, 7 багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування. Один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження. В інших - вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

Ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань, з її слів, завершено.

Доповнення

Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, близько 17:00 24 березня війська рф атакували безпілотниками середмістя Вінниці. Зафіксовано 5 ударів БПЛА по цивільних об’єктах.

Внаслідок влучання пошкоджено дві багатоповерхівки та десяток приватних будинків, три – практично зруйновані вщент. Загинув 59-річний чоловік. Було відомо про 13 поранених людей.