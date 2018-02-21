Узбекистан узаконит биткоин и электронные деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. До 1 сентября текущего года в Узбекистане должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег. Об этом сообщает отраслевое издание All Cryptocurrencies, передает УНН.
Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.
Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии. Планируется, что эта структура заработает уже с 1 июня 2018 года.
В то же время Украина все еще не определилась в вопросе регулирования криптовалют.
В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и “сырыми”.
Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” он включил подружку — Анастасию Байбородину. Тогда, коллеги по радикальной фракции раскритиковали последнего “за протягивание подруг” в списки законодателей.
Что касается сути предложенного Рыбалкой законопроекта, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным. А Генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский заявил, что инициатива радикала является не более чем политическим популизмом.