Узбекистан узаконить біткоіни та електронні гроші

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. До 1 вересня поточного року в Узбекистані повинен бути підготовлений законопроект, що передбачає заходи з правового регулювання електронних грошей. Про це повідомляє галузеве видання All Cryptocurrencies, передає УНН.

Крім того, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв схвалив створення центру компетенції з технологій розподіленого реєстру (блокчейн) при інноваційному центрі MirzoUlugbek Innovation Center.

Його головними завданнями стануть формування умов для використання можливостей блокчейна, підвищення кадрового потенціалу та підтримка вітчизняних розробників в опануванні цієї технології. Планується, що ця структура запрацює вже з 1 червня 2018 року.

У той же час Україна все ще не визначилася в питанні регулювання криптовалюти.

В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів з легалізації ринку криптовалюти в країні. В НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і "сирими".

Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. До авторського колективу свого законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалюти та її похідних" він включив подружку - Анастасію Байбородіну. Тоді колеги по радикальній фракції розкритикували останнього "за протягування подруг" в списки законодавців.

Що стосується суті запропонованого Рибалкою законопроекту, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим. А Генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський заявив, що ініціатива радикала є не більше ніж політичним популізмом.

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