УЗ увеличила запасы дизтоплива до 18 дней работы

"Работаем по второму из пяти ранее заключенных в 2017 году контрактов. Напомню актуальную цену - 22 663 грн/т. Оптовая стоимость дизтоплива на рынке Украины сейчас выше", - сообщил он.

Речь идет о тендерах, которые выиграла компания WOG.

В.Балчун также сообщил о том, что идет подготовка к внедрению формульных расчетов на приобретение дизтоплива.

"Ожидаем положительного решения Антимонопольного комитета по предложенной нами формуле расчета стоимости топлива с привязкой к курсу валют и мировых котировок. Как только оно будет получено, даем старт тендера на закупку 100 тыс. тонн горючего. Этих торгов ожидают не только в Украине, а и за рубежом", - отметил он.

Как сообщал УНН, WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива.

Также напомним, "Укрзализныця" перешла в подчинение правительства.