УЗ збільшила запаси дизпалива до 18 днів роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. "Укрзалізниця" збільшила запаси дизельного палива до 18 днів роботи. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова правління УЗ Войцех Балчун, передає УНН.
"Працюємо по другому з п'яти раніше укладених в 2017 році контрактів. Нагадаю актуальну ціну - 22 663 грн/т. Оптова вартість дизпалива на ринку України зараз вище", - повідомив він.
Йдеться, зокрема, про тендери, які виграла компанія WOG.
В.Балчун також повідомив про те, що триває підготовка до впровадження формульних розрахунків для закупівлі дизпалива.
"Очікуємо позитивного рішення Антимонопольного комітету за запропонованою нами формулою розрахунку вартості палива з прив'язкою до курсу валют і світових котирувань. Як тільки воно буде отримано, даємо старт тендеру на закупівлю 100 тис. тонн пального. Цих торгів очікують не тільки в Україні, а й за кордоном", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, WOG та “Укрзалізниця” дійшли компромісу щодо поставок дизпалива.
Також нагадаємо, "Укрзалізниця" перейшла у підпорядкування уряду.