УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Стал известен состав корзин перед жеребьевкой первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации, передает УНН.
Украина попала во вторую корзину Лиги В вместе со Швецией, Ирландией и Боснией и Герцеговиной. То есть эти команды не смогут выпасть при жеребьевке подопечным Шевченко.
К 1-й корзины вошли - Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, корзина 3 - Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.
Участников разобьют на четыре группы по три команды. Согласно решению исполкома УЕФА, Россию и Украину разведут по разным группам. Победители групп перейдут в лигу А, владельцы последних мест - в лигу С.
Вашему вниманию результаты корзин в других лигах:
Лига A:
Корзина 1 - Германия, Португалия, Бельгия, Испания
Корзина 2 - Франция, Англия, Швейцария, Италия
Корзина 3 - Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды
Лига C:
Корзина 1 - Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения
Корзина 2 - Греция, Сербия, Албания, Норвегия
Корзина 3 - Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия
Корзина 4 - Кипр, Эстония, Литва
Лига D:
Корзина 1 - Азербайджан, БЮРМ, Беларусь, Грузия
Корзина 2 - Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург
Корзина 3 - Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта
Корзина 4 - Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.
Отмечено, что церемония жеребьевки состоится 24 января в Лозанне.
Добавим, что 1-й тур Лиги нации будет происходить 6-8 сентября, 2-й тур 9-11 сентября, 3 и 4 тура пройдут октябре, а 5 и 6-ти.