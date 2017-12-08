УЄФА затвердив кошики для жеребкування Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Став відомим склад кошиків перед жеребкуванням першого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА. Про це інформує прес-служба Асоціації, передає УНН.
Україна потрапила до другої корзини Ліги В разом із Швецією, Ірландією та Боснією і Герцеговиною. Тобто ці команди не зможуть випасти при жеребкуванні підопічним Шевченка.
До 1-ї корзини увійшли - Австрія, Уельс, Росія, Словаччина, кошик 3 - Північна Ірландія, Данія, Чехія, Туреччина.
Учасників розіб'ють на чотири групи по три команди. Згідно з рішенням виконкому УЄФА, Росію і Україну розведуть по різних групах. Переможці груп перейдуть в лігу А, власники останніх місць - в лігу С.
До вашої уваги результати кошиків в інших Лігах:
Ліга A:
Кошик 1 - Німеччина, Португалія, Бельгія, Іспанія
Кошик 2 - Франція, Англія, Швейцарія, Італія
Кошик 3 - Польща, Ісландія, Хорватія, Нідерланди
Ліга C:
Кошик 1 - Угорщина, Румунія, Шотландія, Словенія
Кошик 2 - Греція, Сербія, Албанія, Норвегія
Кошик 3 - Чорногорія, Ізраїль, Болгарія, Фінляндія
Кошик 4 - Кіпр, Естонія, Литва
Ліга D:
Кошик 1 - Азербайджан, КЮР Македонія, Білорусь, Грузія
Кошик 2 - Вірменія, Латвія, Фарерські острови, Люксембург
Кошик 3 - Казахстан, Молдова, Ліхтенштейн, Мальта
Кошик 4 - Андорра, Косово, Сан-Марино, Гібралтар.
Зазначено, що церемонія жеребкування відбудеться 24 січня в Лозанні.
Додамо, що 1-й тур Ліги нації відбуватиметься 6-8 вересня, 2-й тур 9-11 вересня, 3 і 4 тури пройдуть жовтні, а 5 та 6-ті.