УЕФА исключил клуб из Лиги чемпионов через несколько случаев заражения кооронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. УЕФА вынесла решение о поединке предварительного раунда Лиги чемпионов сезона 2020-21 годов с участием ФК “Дрита” — ФК “Линфилд”, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Учитывая то, что вся команда ФК “Дрита” была помещена на карантин после того, как два игрока этой команды сдали положительный результат на COVID-19 матч предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА между “Проволока” и “Линфилдом” запланированный на 11 августа — сыграть не удалось.
ФК “Дрита” получил от УЕФА техническое поражение (0:3) в финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов из-за заражения коронавирусом футболистов команды.
Стоит отметить, что “Линфилд” непосредственно попал в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с варшавской “Легией”.