УЄФА виключив клуб з Ліги чемпіонів через кілька випадків зараження кооронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. УЄФА винесла рішення стосовно поєдинку попереднього раунду Ліги чемпіонів сезону 2020-21 років за участі ФК “Дріта” — ФК “Лінфілд”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
З огляду на те, що вся команда ФК “Дріта” була поміщена на карантин після того, як два гравці цієї команди здали позитивний результат на COVID-19, матч попереднього раунду Ліги чемпіонів УЄФА між “Дрітою” та “Лінфілдом” запланований на 11 серпня — зіграти не вдалося.
ФК “Дріта” отримав від УЄФА технічну поразку (0:3) у фінальному матчі попереднього раунду Ліги чемпіонів через зараження коронавірусом футболістів команди.
Варто відзначити, що “Лінфілд” безпосередньо потрапив в перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє з варшавською “Легією”.