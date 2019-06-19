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УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Киев • УНН

 • 10694 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

"Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждения правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной Слава Украине!" - прокомментировал Павелко решение апелляционного комитета УЕФА.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Позже, Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляционные жалобы по делу.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - рассказал он.

Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.

Позже журналисты сообщили, что в вопросе апелляции по делу футболиста Жуниора Мораеса чиновников УЕФА против УАФ настраивала юрист Григория Суркиса Ольга Жуковская.

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