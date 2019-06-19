УЄФА відхилив апеляцію Португалії і Люксембургу у справі Мораеса

"Це ще одна важлива перемога українського футболу і підтвердження правомірності виступів Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Бажаю Мораесу якнайшвидшого одужання і можливості проявити себе в наступних матчах національної збірної! Слава Україні!" - прокоментував Павелко рішення апеляційного комітету УЄФА.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн-суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

Пізніше, Федерації Футболу Португалії та Люксембургу подали апеляційні скарги у справі.

За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Вже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж чинного президента ФФУ Андрія Павелко та його команди, припустив Болотников.

Пізніше журналісти повідомили, що в питанні апеляції у справі футболіста Жуніора Мораеса чиновників УЄФА проти УАФ налаштовувала юрист Григорія Суркіса Ольга Жуковська.