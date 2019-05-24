“Дело Мораеса”: история получила свое продолжение

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Федерации Футбола Португалии и Люксембурга подали апелляционные жалобы по делу об участии за сборную Украины натурализованного нападающего Жуниора Мораеса в матчах отбора на Евро-2020, передает УНН со ссылкой на телеканал Футбол 1/2.

Сообщается, что обе федерации обратились в апелляционный комитет УЕФА после того, как ознакомились с мотивационной частью решения организации не засчитывать технические поражения сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран — соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

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По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

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По словам президента Украинской Ассоциации футбола Андрея Павелка, Украина намерена до конца отстаивать позиции законности натурализации бразильца.

“Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины (переименована в УАФ, — ред.)всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это разбирательство, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и длинным он не был. Но болельщики могут не волноваться, поскольку нет сомнений в успешном завершении этого дела для нашей сборной. Все будет хорошо, как я и говорил в самом начале! Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свою позицию в любой инстанции!” — сказал он. 

По оценкам экспертов, шансов на успешную апелляцию у Португалии и Люксембурга практически нет. 

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