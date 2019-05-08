Федерация футбола Люксембурга не верит в реванш в "деле Мораеса"

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп подтвердил информацию о том, что на решение УЕФА по делу Мораеса будет подана апелляция. Вместе с тем, он признал, что их шансы в этом вопросе не велики. Об этом Филипп сообщил в комментарии спортивному порталу Tribuna.com, передает УНН.