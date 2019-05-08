Федерация футбола Люксембурга не верит в реванш в "деле Мораеса"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп подтвердил информацию о том, что на решение УЕФА по делу Мораеса будет подана апелляция. Вместе с тем, он признал, что их шансы в этом вопросе не велики. Об этом Филипп сообщил в комментарии спортивному порталу Tribuna.com, передает УНН.
Кроме того, Филипп уточнил что данные в “деле Мораеса” федерация Люксембурга получила от федерации Португалии.
“Мы посмотрели в интернете, чтобы сверить предоставленную информацию. И этого оказалось достаточно. Бразилец действительно не проживал на территории Украины в течение пяти лет. И после нашего матча мы сразу подали протест.
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Сейчас мы ждем аргументацию от УЕФА. Мы заплатили 3 тысячи евро за это. А потом собираемся вновь подать апелляцию. Хотя и понимаем, что шансов у нас мало”, — сказал Филипп.
Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран — соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.
По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.
3 мая Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.
Позже появилась информация о том, что Федерация футбола Люксембурга намерена подать апелляцию на вердикт УЕФА. В Федерации футбола Португалии, в свою очередь, заявили, что апеллировать не собираются.
“Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это разбирательство, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и длинным он не был”, — заявил президент ФФУ Андрей Павелко, комментируя намерения Люксембурга подать апелляцию на решение УЕФА.