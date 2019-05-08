Федерація футболу Люксембургу не вірить у реванш в "справі Мораеса"

Крім того, Філіп уточнив, що дані у "справі Мораеса" федерація Люксембургу отримала від федерації Португалії.

"Ми подивилися в інтернеті, щоб звірити надану інформацію. І цього виявилося достатньо. Бразилець дійсно не проживав на території України протягом п'яти років. І після нашого матчу ми відразу подали протест.

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Зараз ми чекаємо аргументацію від УЄФА. Ми заплатили 3 тисячі євро за це. А потім збираємося знову подати апеляцію. Хоча і розуміємо, що шансів у нас мало", - сказав Філіп.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

3 травня Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Федерація футболу Люксембургу має намір подати апеляцію на вердикт УЄФА. У Федерації футболу Португалії, в свою чергу, заявили, що апелювати не збираються.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій! Федерація футболу України завжди буде захищати інтереси збірної України і її гравців. Раз вже нас втягнули в цей розгляд, ми готові пройти цей шлях до кінця, яким би складним і довгим він не був", - заявив президент ФФУ Андрій Павелко, коментуючи наміри Люксембургу подати апеляцію на рішення УЄФА.