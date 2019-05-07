Эксперт о ситуации с Мораесом: это дело мелкой пакости

"На мой взгляд, это дело мелкой пакости. Представьте, если бы Украина проиграла это дело? Сегодня бы вся нация была бы в горе и в печали, а где-то на какой-то улице и в какой-то квартире была бы радость и праздник.

И вот эти "патриоты", которые будут находиться в этой квартире, себя считают патриотами. А все остальные для них – враги Украины", - отметил он.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран-соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

3 мая Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Позже появилась информация о том, что Федерация футбола Люксембурга намерена подать апелляцию на вердикт УЕФА. В Федерации футбола Португалии, в свою очередь, заявили, что апеллировать не собираются.

"Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это разбирательство, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и длинным он не был", - заявил президент ФФУ Андрей Павелко, комментируя намерения Люксембурга подать апелляцию на решение УЕФА.