"Справа Мораеса": історія отримала своє продовження

Повідомляється, що обидві федерації звернулися в апеляційний комітет УЄФА після того, як ознайомилися з мотиваційною частиною рішення організації не зараховувати технічні поразки збірної України в матчах відбору на Євро-2020.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

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За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігора та Григорія Суркісів.

3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

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За словами президента Української Асоціації футболу Андрія Павелка, Україна має намір до кінця відстоювати позиції законності натуралізації бразильця.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій! Федерація футболу України (перейменована в УАФ, - ред.) завжди буде захищати інтереси збірної України і її гравців. Раз вже нас втягнули в цей розгляд, ми готові пройти цей шлях до кінця, яким би складним і довгим він не був. Але вболівальники можуть не хвилюватися, оскільки немає сумнівів в успішному завершенні цієї справи для нашої збірної. Все буде добре, як я і говорив на самому початку! Ми впевнені в своїй правоті і готові відстоювати свою позицію в будь-якої інстанції!"- сказав він.

За оцінками експертів, шансів на успішну апеляцію у Португалії та Люксембургу практично немає.