Юрист Суркіса вимагає зарахувати Україні дві техпоразки у "справі Мораеса" - журналіст

"Після позову "Динамо" проти ФФУ вже юрист Суркіса пані Жуковська тиждень обробляє членів апеляційного комітету УЄФА впаяти її ж рідній Україні 2 технаря у справі Мораеса. Рішення завтра", - написав Бурбас.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

Пізніше, Федерації Футболу Португалії та Люксембургу подали апеляційні скарги у справі.

За словами журналіста Сергія Болотникова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Вже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж діючого президента ФФУ Андрія Павелко та його команди, припустив Болотников.

Також нагадаємо, за оцінками експертів, шансів на успішну апеляцію у Португалії та Люксембургу практично немає.