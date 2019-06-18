Юрист Суркиса требует засчитать Украине два техпоражения по "делу Мораеса" - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Юрист Григория Суркиса Ольга Жуковская настраивает чиновников УЕФА против УАФ в вопросе апелляции по делу футболиста Жуниора Мораеса. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас, передает УНН.
"После иска "Динамо" против ФФУ уже юрист Суркиса госпожа Жуковская неделю обрабатывает членов апелляционного комитета УЕФА впаять ее же родной Украине 2 технаря по делу Мораеса. Решение завтра", – написал Бурбас.
Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.
3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.
Позже, Федерации Футбола Португалии и Люксембурга подали апелляционные жалобы по делу.
По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.
"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - рассказал он.
Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.
Также напомним, по оценкам экспертов, шансов на успешную апелляцию у Португалии и Люксембурга практически нет.