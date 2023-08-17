УЕФА назвала номинантов на звание лучших игрока и тренера Европы в этом году

Детали

На звание лучшего игрока претендуют двое футболистов из английского «Манчестер Сити», а именно 32-летний полузащитник Кевин де Брюйне и 23-летний страйкер Эрлинг Холанд. Третьим кандидатом на титул стал 36-летний Лионель Месси, который летом перешел в «Интер» Майами.

Что касается лучшего тренера, то на этот титул претендуют тренеры «Манчестер Сити» и миланского «Интера» Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги, а также экс-наставник «Наполи» Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне привел клуб к чемпионству Италии.

Победители будут объявлены 31 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец Мудрик вошел в топ-3 самых быстрых футболистов Лиги Чемпионов - УЕФА