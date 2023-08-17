УЕФА назвала номинантов на звание лучших игрока и тренера Европы в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. УЕФА объявила номинантов на две своих самые престижные индивидуальные награды: Игрок года (UEFA Men's Player of the Year) и Тренер года (UEFA Men's Coach of the Year). В обеих номинациях по три кандидата, пишет УНН.
Детали
На звание лучшего игрока претендуют двое футболистов из английского «Манчестер Сити», а именно 32-летний полузащитник Кевин де Брюйне и 23-летний страйкер Эрлинг Холанд. Третьим кандидатом на титул стал 36-летний Лионель Месси, который летом перешел в «Интер» Майами.
Что касается лучшего тренера, то на этот титул претендуют тренеры «Манчестер Сити» и миланского «Интера» Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги, а также экс-наставник «Наполи» Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне привел клуб к чемпионству Италии.
Победители будут объявлены 31 августа.
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