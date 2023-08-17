УЄФА назвала номінантів на цьогорічне звання кращих гравця і тренера Європи

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На звання кращого гравця претендують двоє футболістів з англійського «Манчестер Сіті», а саме 32-річний півзахисник Кевін де Брюйне та 23-річний страйкер Ерлінг Холанд. Третім кандидатом на титул став 36-річний Ліонель Мессі, який влітку перейшов до «Інтеру» Маямі.

Щодо кращого тренера, то на цей титул претендують тренери «Манчестер Сіті» та міланського «Інтера» Пеп Гвардіола та Сімоне Індзагі, а також екснаставник «Наполі» Лучано Спаллетті, який минулого сезону привів клуб до чемпіонства Італії.

Переможці будуть оголошені 31 серпня.

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