УЄФА назвала номінантів на цьогорічне звання кращих гравця і тренера Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. УЄФА оголосила номінантів на дві своїх найпрестижніші індивідуальні нагороди: Гравець року (UEFA Men's Player of the Year) та Тренер року (UEFA Men's Coach of the Year). В обох номінаціях по три кандидати, пише УНН.
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На звання кращого гравця претендують двоє футболістів з англійського «Манчестер Сіті», а саме 32-річний півзахисник Кевін де Брюйне та 23-річний страйкер Ерлінг Холанд. Третім кандидатом на титул став 36-річний Ліонель Мессі, який влітку перейшов до «Інтеру» Маямі.
Щодо кращого тренера, то на цей титул претендують тренери «Манчестер Сіті» та міланського «Інтера» Пеп Гвардіола та Сімоне Індзагі, а також екснаставник «Наполі» Лучано Спаллетті, який минулого сезону привів клуб до чемпіонства Італії.
Переможці будуть оголошені 31 серпня.
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