УЕФА может перенести часть матчей Лиги чемпионов на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В УЕФА рассмотрели возможность переноса некоторых матчей Лиги чемпионов на выходные дни, передает УНН со ссылкой на France Football.
Решающие матчи плей-офф (1/4 и 1/2 финала) Лиги чемпионов могут проводить в субботу и воскресенье. Подобные нововведения хотят ввести с 2021 года.
Отмечается, что решение проводить матчи на выходных должно повысить доходы от трансляций на Американском континенте и в Азии.
Стоит отметить, что начиная с сезона 2009/10 годов УЕФА уже перенесла финальные поединки турнира со среды на субботу.
Добавим также, финал ЛЧ-2016/17 пройдет в Кардиффе на стадионе "Миллениум" 3 июня.