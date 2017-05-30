УЄФА може перенести частину матчів Ліги чемпіонів на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В УЄФА розглянули можливість перенесення деяких матчів Ліги чемпіонів на вихідні дні, передає УНН з посиланням на France Football.
Вирішальні матчі плей-оф (1/4 та 1/2 фіналу) Ліги чемпіонів можуть проводити в суботу та неділю. Подібні нововведення хочуть ввести з 2021 року.
Зазначається, що рішення проводити матчі на вихідних повинне підвищити доходи від трансляцій на Американському континенті і в Азії.
Варто відзначити, що починаючи з сезону 2009/10 років УЄФА вже перенесла фінальні поєдинки турніру з середи на суботу.
Додамо також, фінал ЛЧ-2016/17 пройде в Кардіффі на стадіоні "Мілленіум" 3-го червня.