УЕФА желает ввести четвертую замену в футбольных матчах

По информации издания, во время Конгресса УЕФА в Братиславе президент организации А.Чеферин дал понять, что сейчас обсуждается возможность увеличения количества замен по ходу матча с трех до четырех.

Чиновники из УЕФА обеспокоены тем, что нагрузка на игроков в современном футболе значительно выше, чем было раньше. Более сложный график и плотный календарь могут приводить к серьезным травмам и физического истощения футболистов.

Стоит отметить, что в УЕФА остались довольным итогам исследования, проведенного на заключительных этапах чемпионата Европы среди женщин U-19 в 2016 году (в Германии), 2017 году (Грузия), мужском чемпионата Европы U-21 (2017, Польша) и других турнирах.

Напомним, что исполнительный комитет УЕФА летом прошлого года позволил проводить четвертые замены в качестве эксперимента.