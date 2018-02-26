УЄФА має бажання ввести четверту заміну в футбольних матчах

За інформацією видання, під час Конгресу УЄФА в Братиславі президент організації А.Чеферін дав зрозуміти, що зараз обговорюється можливість збільшення кількості замін по ходу матчу з трьох до чотирьох.

Чиновники з УЄФА стурбовані тим, що навантаження на гравців в сучасному футболі значно вище, ніж було раніше. Більш складний графік і щільний календар можуть призводити до серйозних травм і фізичного виснаження футболістів.

Варто відзначити, що в УЄФА залишились задоволеним підсумками дослідження, проведеного на заключних етапах чемпіонату Європи серед жінок U-19 в 2016 році (в Німеччині), 2017 році (Грузія), чоловічому чемпіонату Європи U-21 (2017, Польща) та інших турнірах.

Нагадаємо, що виконавчий комітет УЄФА влітку минулого року дозволив проводити четверті заміни в якості експерименту.