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Заключенный в России активист Балух пробудет в ШИЗО до 2 июля

Киев • УНН

 • 7225 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Осужденный в аннексированом Крыму украинский активист Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, будет находиться в штрафном изоляторе "минимум до 2 июля". Об этом рассказала адвокат украинца Ольга Динзе, которая посетила Балуха 21 июня, сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

Заключенный в России активист Балух пробудет в ШИЗО до 2 июля

"Его перевели из лечебно-профилактического учреждения обратно в колонию. После приезда в колонию он 4 дня находился в пятом отряде. После чего сотрудники колонии специально создали ситуацию, то есть провокацию, после которой они зафиксировали очередное незначительное нарушение и поместили его в ШИЗО", - рассказала Динзе.

По ее словам, причиной стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии.

"Балуху перед ужином стало плохо, и он попросил отвести его к врачу. Сотрудник колонии сказал: "Ты приляг пока". Балух прилег, хотя это нельзя в такое время суток. Его тут же сфотографировали, отвели в медицинскую часть и поместили в ШИЗО за то, что он нарушил внутренний распорядок", - говорит она.

Публичных комментариев сотрудников российской колонии по этому поводу нет.

20 июня епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко сообщил, что Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области.

Напомним, в конце мая Владимира Балуха перевели в тюремную больницу, после его пребывания в ШИЗО.

Украинские Национальные Новости

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