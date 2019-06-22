Ув’язнений у Росії активіст Балух пробуде у ШІЗО до 2 липня

КИЇВ. 22 червня. УНН. Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверської області Росії, перебуватиме в штрафному ізоляторі "мінімум до 2 липня". Про це розповіла адвокатка українця Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха 21 червня, повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".