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Ув’язнений у Росії активіст Балух пробуде у ШІЗО до 2 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверської області Росії, перебуватиме в штрафному ізоляторі "мінімум до 2 липня". Про це розповіла адвокатка українця Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха 21 червня, повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".

Ув’язнений у Росії активіст Балух пробуде у ШІЗО до 2 липня

"Його перевели з лікувально-профілактичного закладу назад до колонії. Після приїзду в колонію він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого співробітники колонії спеціально створили ситуацію, тобто провокацію, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його в ШІЗО", – розповіла Дінзе.

За її словами, причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

"Балуху перед вечерею стало зле, і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: "Ти приляж поки". Балух приліг, хоча це не можна в такий час доби. Його тут же сфотографували, відвели в медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок", – говорить вона.

Публічних коментарів співробітників російської колонії з цього приводу немає.

20 червня єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисного ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області.

Нагадаємо, наприкінці травня Володимира Балуха перевели в тюремну лікарню, після його перебування в ШІЗО.

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