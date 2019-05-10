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Удерживаемого в посольстве Дании мальчика осмотрел врач - МИД

Удерживаемого в посольстве Дании мальчика осмотрел врач - МИД

Киев  •  УНН

 • 14633 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Удерживаемого на территории посольства Дании мальчика, похищенного в Запорожье, осмотрел врач. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил в Twitter, передает УНН.

"Удерживаемого на территории посольства малолетнього украинца Даниэля уже осмотрел врач - с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно разрешить ситуацию", - написал Божок.

Напомним, в посольстве Дании в Украине содержат мальчика, похищенного в Запорожье.

2/2 удерживаемых на территории посольства малолетнего Украинский Даниэля уже осмотрел врач - с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передано официальное медицинское отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно решить ситуацию. pic.twitter.com/3jLhJKm8Mg

- Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 мая 2019 г.

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