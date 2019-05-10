Утримуваного у посольстві Данії хлопчика оглянув лікар — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Утримуваного на території посольства Данії хлопчика, викраденого у Запоріжжі, оглянув лікар. Про це заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив у Twitter, передає УНН.
“Утримуваного на території посольства малолітнього українця Даніеля вже оглянув лікар — з дитиною все добре. Невдовзі адвокату матері буде передано офіційний медичний звіт. Активно працюємо з данською стороною, щоб остаточно розв’язати ситуацію”, — написав Божок.
Нагадаємо, у посольстві Данії в Україні утримують хлопчика, викраденого у Запоріжжі.
2/2 Утримуваного на території посольства малолітнього українця Даніеля вже оглянув лікар - з дитиною все добре. Невдовзі адвокату матері буде передано офіційний медичний звіт. Активно працюємо з данською стороною, щоб остаточно розв’язати ситуацію. pic.twitter.com/3jLhJKm8Mg— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 мая 2019 г.