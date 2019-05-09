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У посольстві Данії утримують викраденого хлопчика – Клімкін

У посольстві Данії утримують викраденого хлопчика – Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Посольстві Данії в Україні утримують хлопчика, викраденого у Запоріжжі. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook, передає УНН.

"Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм датським колегою Андерсом Самуельсеном щодо українського хлопчика Даніеля, викраденого тиждень тому у Запоріжжі, якого всупереч усім правилам і нормам утримують у Посольстві Данії в Україні", - написав міністр.

Клімкін наголосив на важливості, аби посольство дозволило жінці побачити свого дворічного сина і допустило до дитини медиків.

"Отримав запевнення, що справа має зрушитись з мертвої точки", - зазначив Клімкін.

Раніше у Facebook було опубліковано відеозвернення, на якому жінка стверджує, що її дитину викрали і утримують у Посольстві Данії, а її не допускають до нього.

Зі слів жінки, дитина є громадянином України. Вона заявила, що хлопчика викрав "ймовірно, його батько".

Нагадаємо, у Тернопільській області розшукують матір, яка напередодні зникла із двома дітьми, і не повернулася.

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