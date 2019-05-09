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В посольстве Дании удерживают похищенного мальчика — Климкин

В посольстве Дании удерживают похищенного мальчика — Климкин

Киев  •  УНН

 • 14244 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Посольстве Дании в Украине удерживают мальчика, похищенного в Запорожье. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook, передает УНН.

"Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсен относительно украинского мальчика Даниэля, похищенного неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам удерживают в Посольстве Дании в Украине", - написал министр.

Климкин подчеркнул важность, чтобы посольство позволило женщине увидеть своего двухлетнего сына и допустило к ребенку медиков.

"Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки", - отметил Климкин.

Ранее в Facebook было опубликовано видеообращение, в котором женщина утверждает, что ее ребенка похитили и удерживают в Посольстве Дании, а ее не допускают к нему.

По словам женщины, ребенок является гражданином Украины. Она заявила, что мальчика похитил "вероятно, его отец".

Напомним, в Тернопольской области разыскивают мать, которая накануне исчезла с двумя детьми, и не вернулась.

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