У Тернопільській області зникла матір із двома дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Тернопільській області розшукують матір, яка напередодні зникла із двома дітьми, і не повернулася, а також не виходить на зв’язок. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Працівники Кременецького відділу поліції розшукують безвісти зниклу Мельник Галину Миколаївну, 1983 року народження, жительку села Копанки Калуського району Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.
Так, із заявою до поліції звернувся чоловік зниклої. Він розповів, що дружина гостювала у родичів в Заліщицькому районі.
"27 березня вона з релігійних міркувань поїхала до Почаївської Лаври з наміром поселитися у монастирі. З собою жінка взяла двох малолітніх дітей: дівчинку 2018 та хлопчика 2015 років народження. До родичів жінка не повернулася і не виходить на зв’язок", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Слов’янську Донецької області зник неповнолітній сирота.