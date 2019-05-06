В Тернопольской области исчезла мать с двумя детьми

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 85600 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102196 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105025 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106543 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138937 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130236 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130301 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тернопольской области исчезла мать с двумя детьми

В Тернопольской области исчезла мать с двумя детьми

Киев  •  УНН

 • 10534 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Тернопольской области разыскивают мать, которая накануне исчезла с двумя детьми, и не вернулась, а также не выходит на связь. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

"Работники Кременецкого отдела полиции разыскивают без вести пропавшую Мельник Галину Николаевну, 1983 года, жительница села Копанки Калушского района Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Так, с заявлением в полицию обратился муж пропавшей. Он рассказал, что жена гостила у родственников в Залищицком районе.

"27 марта она по религиозным соображениям поехала в Почаевскую Лавру с намерением поселиться в монастыре. С собой женщина взяла двух малолетних детей: девочку 2018 и мальчика 2015 года рождения. К родственникам женщина не вернулась и не выходит на связь", - отметили в полиции.

Напомним, в Славянске Донецкой области исчез несовершеннолетний сирота.

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