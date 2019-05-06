В Тернопольской области исчезла мать с двумя детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Тернопольской области разыскивают мать, которая накануне исчезла с двумя детьми, и не вернулась, а также не выходит на связь. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Работники Кременецкого отдела полиции разыскивают без вести пропавшую Мельник Галину Николаевну, 1983 года, жительница села Копанки Калушского района Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Так, с заявлением в полицию обратился муж пропавшей. Он рассказал, что жена гостила у родственников в Залищицком районе.
"27 марта она по религиозным соображениям поехала в Почаевскую Лавру с намерением поселиться в монастыре. С собой женщина взяла двух малолетних детей: девочку 2018 и мальчика 2015 года рождения. К родственникам женщина не вернулась и не выходит на связь", - отметили в полиции.
Напомним, в Славянске Донецкой области исчез несовершеннолетний сирота.