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Утренний удар РФ по Херсону унес жизнь женщины

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

В результате утреннего обстрела Днепровского района Херсона 23 июля погибла 66-летняя женщина. Смертельные ранения причинил очередной вражеский обстрел.

Утренний удар РФ по Херсону унес жизнь женщины

Херсон утром подвергся атаке российских войск, которая унесла жизнь человека, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Россияне убили женщину в Днепровском районе Херсона. В результате очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка.

- сообщил Прокудин.

По данным областной прокуратуры, военные армии РФ совершили обстрел Херсона утром 23 июля.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Херсон
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