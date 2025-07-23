Утренний удар РФ по Херсону унес жизнь женщины
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела Днепровского района Херсона 23 июля погибла 66-летняя женщина. Смертельные ранения причинил очередной вражеский обстрел.
Херсон утром подвергся атаке российских войск, которая унесла жизнь человека, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Россияне убили женщину в Днепровском районе Херсона. В результате очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка.
По данным областной прокуратуры, военные армии РФ совершили обстрел Херсона утром 23 июля.
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