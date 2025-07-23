Ранковий удар рф по Херсону забрав життя жінки
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона 23 липня загинула 66-річна жінка. Смертельні поранення спричинив черговий ворожий обстріл.
Херсон вранці зазнав атаки російських військ, яка забрала життя людини, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
росіяни вбили жінку у Дніпровському районі Херсона. Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка
За даними обласної прокуратури, військові армії рф здійснили обстріл Херсона вранці 23 липня.
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